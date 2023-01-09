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Происшествия

Громкое дело: по три года тюрьмы получили врачи на Алтае после гибели девочки

Советский районный суд Алтайского края вынес приговор двум медикам центральной районной больницы (ЦРБ), признанным виновными в гибели девочки, сообщили в Следственном управлении СКР и краевой прокуратуре.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Заместитель главврача и врач анестезиолог-реаниматолог ЦРБ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть человека), указывает «Интерфакс».

Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Это решение суда первой инстанции, приговор в законную силу не вступил.

Дело

Дело о гибели девочки в Советской ЦРБ поступило в райсуд в сентябре 2021 года. В нем 10 томов.

Судя по карточке дела на сайте Советского райсуда, за этот год из-за болезни участников заседания откладывали 11 раз. В том числе девять — из-за болезни одного из подсудимых.

Движение дела.
Движение дела.
Скан карточки дела в Советском райсуде.

Всего же суд назначил 29 заседаний — получается, треть были по факту пропущены.

«Смерть Голошубовой В.А. наступила от множественных перфораций правой и левой половин грудной клетки с повреждением пристеночной плевры справа и слева, ткани левого легкого, осложнившихся левосторонним гемопневмотораксом и правосторонним гемотораксом с развитием острой легочно-сердечной недостаточности», — констатировала судмедэкспертиза.

Согласно выводам экспертов, врач нарушил технику проведения манипуляции: после трех неудачных попыток пункции требовалось ее прекратить, а он выполнил больше трех попыток с обеих сторон.

Что произошло

11 января 2021 года в больницу с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка.

Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо.

В результате действий врачей девочка скончалась.

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