Громкое дело: по три года тюрьмы получили врачи на Алтае после гибели девочки

Заместитель главврача и врач анестезиолог-реаниматолог ЦРБ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть человека), указывает «Интерфакс».
Суд назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.
Это решение суда первой инстанции, приговор в законную силу не вступил.
Дело
Дело о гибели девочки в Советской ЦРБ поступило в райсуд в сентябре 2021 года. В нем 10 томов.
Судя по карточке дела на сайте Советского райсуда, за этот год из-за болезни участников заседания откладывали 11 раз. В том числе девять — из-за болезни одного из подсудимых.
Всего же суд назначил 29 заседаний — получается, треть были по факту пропущены.
«Смерть Голошубовой В.А. наступила от множественных перфораций правой и левой половин грудной клетки с повреждением пристеночной плевры справа и слева, ткани левого легкого, осложнившихся левосторонним гемопневмотораксом и правосторонним гемотораксом с развитием острой легочно-сердечной недостаточности», — констатировала судмедэкспертиза.
Согласно выводам экспертов, врач нарушил технику проведения манипуляции: после трех неудачных попыток пункции требовалось ее прекратить, а он выполнил больше трех попыток с обеих сторон.
Что произошло
11 января 2021 года в больницу с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка.
Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо.
В результате действий врачей девочка скончалась.
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