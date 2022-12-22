«Ждем хоть какого-то наказания виновных». Мама погибшей в алтайской больнице девочки заявила о затягивании суда

Мама погибшей в Советской ЦРБ девочки Регина Голошубова считает, что судебный процесс по уголовному делу о гибели ее ребенка необоснованно затягивается. «Мы хотим одного: чтобы виновные понесли хоть какое-то наказание», — объяснила она altapress.ru. Между тем, в суде оснований для ускорения не усматривают и называют дело сложным.

Врачи на скамье подсудимых

Дело о гибели маленькой, полуторагодовалой, девочки в Советской ЦРБ поступило в райсуд в сентябре 2021 года. В нем 10 томов, на скамье подсудимых двое — анестезиологи-реаниматологи больницы.

Обоих обвиняют в преступлении по статье 238 УК РФ, часть 2 (пункты а, б, в) — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Регина Голошубова говорит, что прокурор в ходе процесса запросил для подсудимых наказания меньше максимального (шесть лет): 3 года шесть месяцев и 3 года восемь месяцев лишения свободы.

«Но я не прошу максимального наказания. Для нас главное — чтобы хоть какое-то наказание понесли эти люди. Ну нельзя же, чтобы все это прошло просто так», — объясняет она.

Однако рассмотрение дела часто откладывается, и, как полагает собеседница altapress.ru, откладывается необоснованно.

Суд. Правосудие. СС0

Заседание отложено

«На протяжении всего этого времени судебные заседания проходят всего один-два раза в месяц, иногда перерывы между заседаниями слишком большие, часть заседаний суд назначал с учетом времени для выздоровления подсудимого», — объясняет Регина.

В самом деле, судя по карточке дела на сайте Советского райсуда, за этот год из-за болезни участников заседания откладывали 11 раз. В том числе девять — из-за болезни одного из подсудимых. Всего же суд назначил 29 заседаний — получается, треть были по факту пропущены.

Регина Голошубова обращает внимание на то, что подсудимый, получающий в больнице справки о своей болезни, остается действующим сотрудником ЦРБ (это подтверждает сайт Советской ЦРБ). Между тем, по данным карточки суда, с середины августа заседания не проводили из-за его болезни около трех месяцев.

«Мы рассчитывали, что приговор вынесут еще летом. Но прения закончились только 5 декабря. 12-го должно было состояться вынесение приговора и последнее слово. Но с 8 декабря подсудимый снова ушел на больничный до 13 декабря, и 12-го подал новое ходатайство в суд об отложении дела до выздоровления (ходатайство есть в редакции. — Прим. altapress.ru)», — говорит она.

Движение дела. Скан карточки дела в Советском райсуде.

Прогноз был благоприятным

Напомним, трагедия случилась 11 января 2020 года. Семья из Якутии гостила у родственников в Советском районе. Утром, перед завтраком, Варя Голошубова, полуторагодовалая дочка Регины, опрокинула на себя очень горячую воду — меньше полкружки.

Ребенка быстро отвезли в ЦРБ в село Советское, и там врачи констатировали ожоги первой (самой легкой) и второй степеней, площадь ожогов — 10%.

Обработав ожоги, врачи объяснили родителям — девочке надо поставить капельницу, чтобы не было обезвоживания. Это и было сделано. Однако через несколько часов врачи констатировали смерть ребенка.

Капельница. unsplash.com

Между тем, «прогноз состояния девочки даже без учета оказания ей медпомощи относился к благоприятным», — сделали выводы эксперты.

«С учетом состояния здоровья до указанных событий, небольшой площади и степени ожоговой поверхности при соблюдении порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций смерти Голошубовой В.А. можно было избежать», — указала судмедэкспертиза (экспертиза имеется в распоряжении редакции).

Предопределило исход

Вообще, в прессе и соцсетях трагедию много обсуждали. Сторонникам доктора, совершавшего манипуляции с катетером, казалось непонятным и невероятным, что он, человек с огромным опытом (работает в ЦРБ с 1993 года), мог совершить столь серьезные ошибки.

Но выводы экспертов однозначные. Пытаясь установить катетер в подключичную вену ребенка, врач многократно проткнул плевру (двуслойный «мешочек», в котором находятся легкие) и легкое. И, как ранее объяснял altapress.ru, кровь и воздух сдавили легкие — ребенок просто не смог дышать.

Врач. Медицина. CC0

«Смерть Голошубовой В.А. наступила от множественных перфораций правой и левой половин грудной клетки с повреждением пристеночной плевры справа и слева, ткани левого легкого, осложнившихся левосторонним гемопневмотораксом и правосторонним гемотораксом с развитием острой легочно-сердечной недостаточности», — констатировала судмедэкспертиза.

Эксперты считают причинно-следственную связь между действиями врачей ЦРБ и наступлением смерти установленной. Согласно их выводам, врач нарушил технику проведения манипуляции: после трех неудачных попыток пункции требовалось ее прекратить, а он выполнил больше трех попыток с обеих сторон.

Более того, врач использовал иглу и набор для катетера, предназначенный для детей 3−12 лет, — оборудование не соответствовало возрасту ребенка. А «отсутствие диагностики развившихся осложнений, непринятие попыток к их купированию предопределили неблагоприятный исход», — заключили эксперты.

Суд. Идет заседание. altapress.ru

Не может быть подвергнут приводу

И вот сейчас родители девочки борются за то, чтобы суд наконец вынес приговор. В ноябре Регина Голошубова подала заявление на имя председателя Советского райсуда — просила ускорить рассмотрение дела, считая частый перенос заседаний необоснованным.

И.о. председателя районного суда Нататья Аксютина оснований для этого не усмотрела. Она назвала дело сложным, обратила внимание на его объем (10 томов) и болезни подсудимого, подтвержденные медицинскими документами.

И она считает, что подсудимый «не мог быть подвергнут судом приводу».

Врач в больнице. Медицина. CC0

«Судебные заседания в период с 24.02.2022 по 24.03.2022 и с 29.08.2022 по 10.11.2022 назначались с учетом времени для выздоровления подсудимого», — также отметила и.о. председатель суда, отвечая на заявление Регины Голошубовой.

Так или иначе — семья все же надеется на то, что приговор по делу будет вынесен в самое ближайшее время. «Мы просто очень ждем, когда закончатся суды», — объяснила Регина.

Решающее заседание должно было состояться 23 декабря. Но, как стало известно собеседнице altapress.ru, его вновь перенесли из-за болезни подсудимого — уже на 26-е.