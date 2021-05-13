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Происшествия

Группа российских туристов пропала в горах Абхазии

В горах Абхазии спасатели ищут группу российских туристов, попросивших о помощи.

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

Накануне в МЧС поступило сообщение о туристической группе, которая пыталась спуститься с высокогорья.

Один из туристов нуждается в помощи.

Туристы передали спасателям ориентировочные координаты местонахождения, однако во время облета территории обнаружить их не удалось, пишет «Росбалт». В район Сухумской ГЭС отправился поисково-спасательный отряд.

В группу входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Точное число туристов не указано.

В прошлом году жительница Алтайского края умерла в пешем походе у горы Белуха. Проверкой было установлено, что у женщины имелись противопоказания к физическим и силовым нагрузками из-за патологии сонной артерии. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть наступила от острой ишемической болезни сердца.

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