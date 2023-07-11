11 июля
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Происшествия

Группа с 11 детьми пропала во время сплава в Прикамье

Группа из 22 туристов, в числе которых было 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

О пропаже большой группы туристов сообщили в МЧС России 11 июля.

Местные СМИ сообщили, что группа из 22 человек, в том числе 11 детей, отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля. Через пять дней они должны были прибыть в поселок Усьва, однако после 9 июля так и не вышли на связь.

Telegram-канал Mash сообщает, что участники уехали на четырех катамаранах. Самому младшему ребенку в составе группы пять лет.

Группа не была официально зарегистрирована, поэтому неизвестна точная информация об участниках сплава и маршруте их передвижения. Ведется поиск.

Ранее сибиряки пропали при сплаве по ледяной реке Снежная. Восемь туристов из Новосибирска сплавлялись на четырех катамаранах по реке Снежная, но перевернулись.

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