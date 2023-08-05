5 августа
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Происшествия

Группу детей из России выгнали из отеля - они ночевали на улице в Турции

Несколько десятков детей из России, приехавших на отдых в Турцию по путевке от туроператора, выселили среди ночи из отеля, сообщает "Газета.ру".

Детей выселили из отеля в Турции.
Детей выселили из отеля в Турции.
Baza

Сообщается, туроператор "Колибри Тур" не оплатил проживание.

Как отмечают родители пострадавших детей, отдых у детей начался 19 июля. Путевка стоила около 70 тыс. рублей, передает Baza.

Однако в ночь с 1 на 2 августа ребят (от 68 до 90 человек по разным данным) резко выселили из отеля посреди ночи. Им пришлось спать на земле и на лапочках в парке. Из сопровождающих - двое вожатых, но они тоже не знают, что делать.

Другое жилье нашли только к следующему вечеру - за счет детей. Однако они вновь должны освободить номера 5 августа.

Детей выселили из отеля в Турции.
Детей выселили из отеля в Турции.
Baza

При этом у некоторых детей путевка в лагерь была до 9 августа, а часть группы еще до произошедшего продлила отдых до 16 числа.

Некоторые родители уже бронируют места в других отелях, другие - собираются писать заявление на туроператора "Колибри". В Роспотребнадзоре посоветовали родителям обращаться в территориальные ведомства за помощью в составлении претензий.

При этом родители признались, что подписали договор на оказание услуг с ИП Маркиной, а на руки не получили ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни каких-либо еще документов, которые бы подтвердили нахождение детей на отдыхе. Таким образом, родители отправили детей с билетами в один конец.

Детей выселили из отеля в Турции.
Детей выселили из отеля в Турции.
Baza

В отеле опровергают информацию о выселении посреди ночи. По их словам, детей переселили из-за близости пожаров в Кемере и только после завтрака. Однако документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания ребят в отеле, предоставить в компании не смогли.

Детей уже ждет субботний вылет домой, 5 августа, билеты куплены, но за чей счет - не уточняется.

В то же время в отделе продаж туроператора "Колибри" уточняют, что детей отправляют в Москву досрочно из-за нехватки мест в отеле - якобы продлить отдых невозможно. Семьям пообещали вернуть деньги за остаток смены.

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