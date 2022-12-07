Группу полицейских и судебных приставов будут судить за незаконную охоту в заказнике

Незаконная охота проходила на территоррии Омской области (заказник «Заозерный») в 2021 году. Все это время шло расследование уголовного дела.
В числе фигурантов — трое бывших полицейских и двое судебных приставов, сообщает «Интерфакс».
Обвиняемые вину не признали, ущерб не возместили.
Задержаны также их транспортные средства — УАЗ и квадроцикл. По данным издания, местные охотники активно обсуждают задержание силовиков и уверены. что дело пытаются «замять».
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