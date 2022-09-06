Груз с «сюрпризом». На судне, перевозившем фрукты, нашли 50 кг кокаина

В прибывшем в Санкт-Петербург контейнере с бананами нашли 50 кг кокаина, сообщает Telegram-канал Baza.

Груз пришел в морской рыбный порт Санкт-Петербурга. Его доставило судно «Керес фри» из порта Гуякиля (Эквадор).

Поскольку груз прибыл из Латинской Америки, его подвергли тщательному осмотру. Сотрудники полиции на водном транспорте обнаружили среди бананов 51-килограммовый брикет.

Экспертиза показала, что это был кокаин.

Также среди фруктов был муляж, имитирующий запрещенные вещества. Вероятно, наркоторговцы хотели обмануть проверявших, но ничего не вышло.

Бананы предназначались компании «Абсолют фреш».