Груз с «сюрпризом». На судне, перевозившем фрукты, нашли 50 кг кокаина

Груз пришел в морской рыбный порт Санкт-Петербурга. Его доставило судно «Керес фри» из порта Гуякиля (Эквадор).
Поскольку груз прибыл из Латинской Америки, его подвергли тщательному осмотру. Сотрудники полиции на водном транспорте обнаружили среди бананов 51-килограммовый брикет.
Экспертиза показала, что это был кокаин.
Также среди фруктов был муляж, имитирующий запрещенные вещества. Вероятно, наркоторговцы хотели обмануть проверявших, но ничего не вышло.
Бананы предназначались компании «Абсолют фреш».