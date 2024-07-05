В самолет SuperJet на стоянке врезался грузовик с едой. В результате наезда спецтехники у лайнера выявили повреждение.

Водитель грузовика признался — все произошло по его невнимательности.

Мужчина пояснил, что забыл о габаритах машины и допустил наезд на самолет. После ЧП водителя отправили на медосвидетельствование, но алкоголя в его крови не нашли, указывает "Росбалт".

Ранее самолет во время экстренной посадки врезался в автомобиль. Это произошло в США, штат Техас.

При посадке пилот одномоторного самолета не смог остановить воздушное судно. Самолет пробил ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и врезался в проезжающий автомобиль.

Пострадали три человека — двое находились в самолете, один в автомобиле. Одного госпитализировали.

Почему совершалась экстренная посадка, — не сообщается.

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