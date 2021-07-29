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Происшествия

Грузовик смял легковушку на алтайской трассе возле Тальменки

Днем 29 июля на трассе Барнаул — Новосибирск грузовой автомобиль влетел в легковую машину, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск.
ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск.
кадр из видео.

ДТП произошло перед Тальменкой. На кадрах видно, что грузовик с краном-манипулятором вытащил легковушку на обочину.

«Двое погибших, один выжил. Парень и девушка погибли на месте», — рассказал очевидец.

Он также отметил, что «никто не остановился, чтобы помочь или хотя бы поинтересоваться состоянием людей».

«Расширять загруженную трассу между двумя крупными городами, чтобы разделить встречные потоки. Чтобы минимизировать вероятность смертельных аварий», — предложили в комментариях к записи.

Днем ранее легковушка залетела под прицеп грузовика на трассе Бийск — Белокуриха.

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