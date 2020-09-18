Грузовик стащил легковушку с мокрой дороги и зажал в кустах в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием отечественного грузового автомобиля и японской легковушки, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Инцидент произошел на проспекте Калинина возле магазина «Автомода».

Грузовик стащил легковушку с дороги и дотащил ее боком до кустов — под билборд с надписью «Союз — начало новой истории».



В комментриях к записи отметили, что за рулем черной легковушки сидел пожилой мужчина.

«Знаю этого пожилого человека на Toyota Yaris, он никогда не нарушал и на дорогах был аккуратен», — отметил один из подписчиков паблика.

Ранее в Барнауле после ДТП «Газель» перевернулась и улетела на клумбы, а второе авто оказалось под рекламным щитом с надписью «Герои с нашего двора».