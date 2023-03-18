18 марта
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Происшествия

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Инцидент произошел на железнодорожной станции Шипуново около трех часов ночи, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Железная дорога, грузовой поезд.
Железная дорога, грузовой поезд.
altapress.ru

По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте.

В то же время по железной дороге на полном ходу двигался грузовой поезд, который и сбил пострадавшего.

Житель Алтайского края скончался от полученных травм. Рубцовская транспортная прокуратура выясняет причины происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на место ДТП незамедлительно выехали сотрудники госавтоинспецкии. В настоящее время ведут разбирательство и уточняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае. По предварительным данным, женщина шла с мужем из больницы и поскользнулась.

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