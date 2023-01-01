Грузовой поезд протаранил такси под Новосибирском

Авария с участием легкового автомобиля — такси и грузового поезда произошла утром 1 января.

По словам очевидцев, таксист за рулём Volkswagen Polo выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым поездом.



Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. От удара автомобиль отбросило в кювет, однако водитель автомобиля остался жив.

Ранее в Тальменском районе водитель автомобиля Volvo погиб в аварии.