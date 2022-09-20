20 сентября
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Происшествия

Грязная вода течет из кранов в Бийске

Бийчане пожаловались на воду с грязным осадком. Об этом рассказали в «Инцидент Бийск».

Грязная вода в Бийске.
Грязная вода в Бийске.
"Инцидент Бийск".

Жительница Бийска поделилась фотографиями, на которых видно, как вместе с водой в ванну набирается песок.

«Подскажите, пожалуйста, куда обращаться? Из крана бежит вода вот с таким осадком. Эту воду используем и для приготовления пищи и для питья. Набрали ребенку ванну для купания. Улица Ленинградская, 61. Фото с набранной водой и фото после того как слили воду», — написала женщина.

Другие горожане тоже стали делиться фото.

Ранее барнаульский эпидемиолог обрушился с критикой на руководство Диагностического центра.

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