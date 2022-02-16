По правилам и без. Барнаульский эпидемиолог обрушился с критикой на руководство Диагностического центра

Должности и обязанности
Александр Катренко начинает свое письмо с того, что из штата Диагностического центра в разгар коронавирусной инфекции выведена ставка эпидемиолога. Он перечисляет свои награды, в том числе «за особый вклад в борьбу с коронавирусной инекцией». «С самого начала пандемии возглавлял „красную зону“ Центра, принимали 300−400 пациентов… Как профессионал признан и оценен всеми… Мне 68 лет», — говорится в письме.
Катренко рассказывает, что за 16 лет его работы в Центре сменились пять главных врачей: «Меня всегда считали основным специалистом и консультантом по санитарно-эпидемическим вопросам. Мнение мое было решающим. Ни разу главных врачей я не подвел».
Он также удивлен тем, что исключен из числа исполнителей приказов по санитарно-эпидемическим вопросам, а это его прямая обязанность. «Я исключен не только как исполнитель, но и как просто „ознакомлен“. Ни одного приказа я не подписал. Такого никогда не было», — пишет эпидемиолог.
Главврач Жанна Вахлова рассказала Altapress.ru, что в Центре в мае, действительно, будет введено новое штатное расписание, однако пока оно не подразумевает никаких увольнений: организационные перестановки коснутся по большей части поликлиники, некоторые должности (например, пресс-секретарь и менеджер по персоналу) выведут в отдельное подчинение.
Вместе с тем главврач отметила, что на сегодняшний день нет ни одного нормативно-правового документа, который бы предусматривал обязательное наличие эпидемиолога в амбулаторных медучреждениях.
«Ставка может быть открыта по усмотрению работодателя, исходя из финансовых возможностей и существующих в учреждении эпидемиологических проблем, — говорит Жанна Вахлова. — По большому счету все обязанности эпидемиолога дублируются в должностных инструкциях старших медсестер».
Новая «красная»
Большие претензии у Александра Катренко вызвала перестройка «красной зоны»: ее изменили, хотя «два года до этого все было отработано до мелочей».
«Вот все те нарушения, которые надзорные органы выявили в Диагностическом центре, — Жанна Вахлова показывает пухлую папку. — И все они связаны как раз с работой эпидемиолога. Врачи переболели по несколько раз, в том числе тяжело. Значит, наверное, не все было организовано правильно. „Красную зону“ создавали едва ли не с колес, много делали по наитию, стихийно. Мне, откровенно говоря, стыдно за то, что здесь было: я сама приезжала сюда еще как сотрудник минздрава и видела все своими глазами. Но теперь прошло достаточно времени, мы понимаем, что нужно многое менять, потому что наша главная задача — защитить сотрудников».
Вахлова отметила, что, будучи уже главврачом, советовалась с Александром Катренко по поводу реорганизации «красной зоны», и он, действительно, сказал в служебной записке, что ничего менять не стоит. Хотя тяжелая ситуация с заболеваемостью медработников требовала обратного.
Сейчас «красная зона» изолирована от чистой шлюзами. Медицинский персонал не уходит в «грязной» одежде домой. «Раньше под защитными комбинезонами врачи носили домашнюю одежду, теперь есть специальные пижамы, — рассказывает Вахлова. — Есть душевые, это очень важно, обработку костюмов также делают в „красной зоне“. Более того, мы организовали шлюзы и для рентгенологов, работающих там».
По словам главврача, теперь степень защиты для сотрудников в Диагностическом центре максимальная.
Жанна Вахлова не согласилась с Александром Катренко о том, что у сотрудников «красной зоны» должен быть перерыв на обед. «Мы специально ввели 6-часовой рабочий день, чтоб человек мог отработать без перерыва и идти домой, — говорит она. — Вода в „красной зоне“ есть всегда, но обед точно будет противоречить требованиям эпидемиологии».
Куда девать детей
Александр Катренко также указывает, что процедурный кабинет 227, предназначенный только для забора крови у детей и расположенный в изолированной части Центра, ликвидирован, со 2 февраля он ушел в «красную зону».
При этом забор крови у детей, в том числе грудных, проводится в одном потоке со взрослыми пациентами. По мнению эпидемиолога, это недопустимо, поскольку повышает риск инфицирования и тех, и других.
Эта проблема не «пришла» вместе с ковидом и существует почти столько же лет, сколько и сам Диагностический центр. «Прием детей здесь был организован, пока строилась краевая детская поликлиника. В идеале она должна была принимать всех маленьких пациентов», — рассказала Жанна Вахлова.
Однако так сложилось, что в Диагностическом остались три детских специалиста: ни они, ни руководство не хочет увольнений. Отдельный процедурный кабинет пришлось забрать в «красную зону» по причине нехватки площадей, а детские и взрослые потоки развести по времени.
По словам Жанны Вахловой, в Диагностическом центре, действительно, не должно быть детского приема. Сейчас в минздраве обсуждают проект приказа по переводу всех пациентов в краевую детскую поликлинику и подыскивают новые предложения работы для врачей.
Как пройти к врачу
Александр Катренко рассказывает, что теперь в Диагностическом центре нет фильтр-бокса с отдельным входом для приема пациентов с подозрением на ковид и температурящих. Жанна Вахлова отвечает, что Центр — амбулаторно-поликлиническое учреждение, которое ведет плановый прием людей с хроническими заболеваниями и потенциально вовсе не рассчитано на прием инфекционных пациентов. Поэтому фильтр перевели в «красную зону», чтобы сделать ее удобнее для врачей.
«Сейчас в Центре организована поликлиника с отдельным входом, куда идут пациенты с подозрением на ковид, — говорит Жанна Вахлова. — Дополнительный фильтр-бокс просто не нужен».
Эпидемиолог раскритиковал и пропускную систему Диагностического. Он говорит, что медработников, чьей обязанностью было измерение температуры и обработка рук пациентов на входе, заменили автоматические устройства, а значит, коронавирусные пациенты свободно «зашли» в Центр.
Аппараты на входе в Диагностический появились после новогодних каникул. Они сами измеряют температуру пациентам и поливают руки антисептиком. Необходимость бесконтактных устройств была вызвана тем, что, вручную измеряя температуру, сотрудник все же касается каждого пациента и может «разнести» заразу.
«Мы поставили автоматы и надеялись на сознательность граждан, поэтому убрали медперсонал с входа, но через два дня вернули, потому что ни на какую сознательность уповать не приходится», — рассказывает главврач.
Сейчас в Диагностическом на входе снова дежурит специальный человек, который следит, чтобы все входящие прошли процедуру обработки.
Летающий вирус
Жанна Вахлова не отрицает существования проблем, которые есть на вверенной ей территории. Одна из них — лаборатория ПЦР-диагностики, которую с приходом ковида разворачивали очень быстро. Нарушения там действительно были. Роспотребнадзор дал предписание все устранить.
«Часть проблем мы решили, но чтобы кардинально изменить ситуацию, потребуются серьезные вложения, — рассказывает главврач. — У нас есть медицинское задание, разработанное, кстати, без участия Александра Леонидовича, совместно с главным эпидемиологом края и согласованное с министром здравоохранения. Надеюсь, в этом году мы начнем проектировать новую лабораторию, которая будет абсолютно изолирована».
В ноябре прошлого года в ПЦР-лаборатории, по словам главврача, произошла самая большая неприятность, которая только может случиться с такого рода отделениями, — так называемая контаминация, когда рабочие зоны, оборудование и одежда сотрудников оказываются загрязненными различными типами ДНК и РНК.
Это происходит потому что количество биоматериала для анализов увеличивается в разы, что приводит к ложноположительным результатам ПЦР, и в таких случаях, согласно всем инструкциям, лаборатории должны закрываться на тотальное отмывание.
«Имея штатного эпидемиолога, мы не смогли справиться с этой задачей, и пришлось обращаться в Роспотребнадзор, — вспоминает Жанна Вахлова. — Потому что в таких случаях недостаточно залить все перекисью водорода».
Предстоящая реорганизация лаборатории обусловлена не только ковидом. Когда эпидемия закончится, здесь продолжат делать, например, анализы на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем. Так что в любом случае ПЦР-лаборатория условно останется в «красной зоне», и устроить ее нужно по особым эпидемическим правилам.
«Светящийся» пациент
Одной из обязанностей Александра Катренко, по его словам, было недопущение инфекционных больных (в том числе с ковидом) на прием к врачам в Диагностический центр. Он говорит, что у него была база пациентов с положительным ПЦР-тестом. Каждое утро эпидемиолог обзванивал 18−20 человек, чтобы сообщить о том, что в приеме временно отказано.
«28 января Вахлова Ж.И. дала распоряжение заблокировать у меня эту базу данных, — пишет Катренко. — Теперь я не имею возможности отказать в приеме больным с коронавирусной инфекцией. Доступ им в Центр свободен!!!»
Жанна Вахлова говорит, что в обязанности эпидемиолога входит только «разработка противоэпидемических мероприятий» для конкретного учреждения, включая вакцинацию сотрудников, контроль за дезинфекционным режимом (графики по дератизации и дезинсекции — тоже его работа), профилактику внутрибольничных инфекций.
«Эпидемиолог в любой медорганизации не занимается работой с пациентами, это не его обязанности, — объясняет главврач. — Мы провели ревизию базы данных. Все пациенты, записанные к нашим врачам и получившие положительный тест на коронаврус, „подсвечиваются“ в списке. Накануне приема сотрудники колл-центра обзванивают этих людей и говорят, что во время болезни не надо приходить на прием».
Надзорные органы
У руководства Диагностического центра, в свою очередь, есть серьезные претензии к работе эпидемиолога. «Например, еще до моего назначения на должность главврача, в 2019 году, он допустил здесь вспышку кори (сотрудники оказались не вакцинированными), заболевание „расползлось“ по всему краю. Это серьезное нарушение», — рассказывает Жанна Вахлова.
Кроме того, сейчас в кабинет для забора ПЦР-мазков есть отдельный вход, а раньше, по словам главврача, «условно заразным» пациентам приходилось идти через весь третий этаж, «под лестницу».
Если в медучреждении обнаруживается эпидемическая проблема, по инструкциям, расследованием занимаются специалисты краевой клинической больницы (у них есть методические рекомендации) и Роспотребнадзора. Последние выносят предписания об устранении.
«По факту штатный эпидемиолог должен помочь разрешить ситуацию, но он решил, что и сам может выдавать предписания и угрожать обращениями в прокуратуру, — говорит Жанна Вахлова. — В моей практике никогда такого не было. Он постоянно конфликтовал и с прежним начальством. В таких условиях никому не хочется работать. Мы готовы конструктивно сотрудничать с Александром Леонидовичем, но он занял позицию надзорного органа».