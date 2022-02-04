Мазки не сорваны. Диагностический центр Алтая вышел за пределы возможностей в ПЦР-тестировании

ПЦР-лаборатория алтайского Диагностического центра принимает более 12 000 мазков в сутки при мощности 8 000, сообщает медучреждение.

В Центре отметили, что число заболевших ковидом в Алтайском крае демонстрирует взрывной рост.

«В день в ПЦР-лабораторию доставляют свыше 12 000 проб для исследования на COVID-19, тогда как мощность лаборатории — 8 000», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что на данный момент сотрудники Диагностического центра испытывают колоссальную нагрузку.

«Все кадровые ресурсы и технические резервы перебросили на ПЦР, чтобы пациенты могли получить мазок вовремя», — отметили в ДЦ.

С понедельника, 7 февраля, увеличат мощность лаборатории — за счет дополнительных автоматических станций для очистки и выделения коронавируса.

Коронавирус. Штамм «омикрон». C00.

«Это позволит ускорить процесс выделения вируса в 1,5 раза. Кроме этого, часть специалистов других подразделений ДЦ прошла переквалификацию для работы в ПЦР-лаборатории, были привлечены совместители из других медицинских учреждений», — отметили в Центре.

К разбору и сортировке биоматериала (проб) привлекли студентов Барнаульского базового медицинского колледжа.

«Специалисты Диагностического центра делают все возможное для того, чтобы заявленные сроки для ПЦР — тестирования были соблюдены. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — обратились сотрудники к жителям края.

Напомним, накануне Диагностический центр переформатировали под работу с ковидными больными.

Сейчас медучреждение разделено на изолированные друг от друга зоны — «красную» и «чистую». В одной принимают пациентов с ковидом, в другой — остальных.

В «красной» зоне со 2 февраля начала работу «ковидная поликлиника», где специалисты возьмут на себя прием больных, с потоком которых не справляются городские поликлиники.