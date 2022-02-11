В Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию»

Единый многоканальный номер работает на базе Диагностического центра. В сутки операторы принимают 2,5 тыс. звонков и их число продолжает расти.

«В связи с этим в учреждении ежедневно наращивают число операторов, в том числе за счет привлечения студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. К работе уже поочередно приступило 17 студентов, что позволило существенно сократить время ожидания ответа специалиста», — уверяют в министерстве.