В Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию»

Единый многоканальный номер работает на базе Диагностического центра. В сутки операторы принимают 2,5 тыс. звонков и их число продолжает расти.
«В связи с этим в учреждении ежедневно наращивают число операторов, в том числе за счет привлечения студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. К работе уже поочередно приступило 17 студентов, что позволило существенно сократить время ожидания ответа специалиста», — уверяют в министерстве.
Для чего нужна «горячая линия»
- можно вызвать врача на дом,
- узнать информацию о результатах ПЦР-тестов,
- записаться на вакцинацию или в «ковидную поликлинику» Диагностического центра,
- дистанционно оформить больничный лист.