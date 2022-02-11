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Здоровье

В Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию»

В Алтайском крае ежедневно растет не только число новых случаев коронавируса, но и звонков на «горячую линию» 122, сообщили в краевом минздраве.

Волонтеры в кол-центрах по коронавирусу.
Волонтеры в кол-центрах по коронавирусу.
пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

Единый многоканальный номер работает на базе Диагностического центра. В сутки операторы принимают 2,5 тыс. звонков и их число продолжает расти.

«В связи с этим в учреждении ежедневно наращивают число операторов, в том числе за счет привлечения студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. К работе уже поочередно приступило 17 студентов, что позволило существенно сократить время ожидания ответа специалиста», — уверяют в министерстве.

Для чего нужна «горячая линия»

  • можно вызвать врача на дом,
  • узнать информацию о результатах ПЦР-тестов,
  • записаться на вакцинацию или в «ковидную поликлинику» Диагностического центра,
  • дистанционно оформить больничный лист.
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