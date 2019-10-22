Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Губернатор Алтайского края обеспокоился числом автоаварий и потребовал усилить контроль

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на совещании в правительстве выразил обеспокоенность ростом ДТП в крупных городах. Он поручил министру транспорта Александру Дементьеву и своему заместителю Виталию Снесарю помогать городам и контролировать ситуацию.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Прежде всего речь идет о Барнауле, Бийске и Рубцовске. И.о. главы Барнаула Вячеславу Франку губернатор рекомендовал провести оперативное совещание, посвященное безопасности на дорогах. Дороги стали лучше, скорости увеличились и количество аварий выросло, цитирует Томенко пресс-служба правительства.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период — из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Проведите на уровне города совещание. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. Есть необходимость отреагировать на то, что происходит.

Аналогичные рекомендации поступят в адрес глав Бийска и Рубцовска.

В тот же день в правительстве края прошла пресс-конференция, на которой чиновники и представители ГИБДД обсудили итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также громкое ДТП, случившееся 20 октября, и в целом организацию безопасности дорожного движения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость