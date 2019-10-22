Губернатор Алтайского края обеспокоился числом автоаварий и потребовал усилить контроль

Прежде всего речь идет о Барнауле, Бийске и Рубцовске. И.о. главы Барнаула Вячеславу Франку губернатор рекомендовал провести оперативное совещание, посвященное безопасности на дорогах. Дороги стали лучше, скорости увеличились и количество аварий выросло, цитирует Томенко пресс-служба правительства.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период — из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Проведите на уровне города совещание. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. Есть необходимость отреагировать на то, что происходит.
Аналогичные рекомендации поступят в адрес глав Бийска и Рубцовска.
В тот же день в правительстве края прошла пресс-конференция, на которой чиновники и представители ГИБДД обсудили итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также громкое ДТП, случившееся 20 октября, и в целом организацию безопасности дорожного движения.