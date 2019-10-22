Губернатор Алтайского края обеспокоился числом автоаварий и потребовал усилить контроль

Прежде всего речь идет о Барнауле, Бийске и Рубцовске. И.о. главы Барнаула Вячеславу Франку губернатор рекомендовал провести оперативное совещание, посвященное безопасности на дорогах. Дороги стали лучше, скорости увеличились и количество аварий выросло, цитирует Томенко пресс-служба правительства.

Ситуация на городских дорогах обострилась. Сейчас переходный период — из лета в зиму. Очень много аварий. К сожалению, есть травмированные. Людей сбивают на пешеходных переходах и где угодно. Проведите на уровне города совещание. Ознакомьтесь с обстановкой в городе в целом на дорогах. Ситуация уже имеет большой резонанс. Есть необходимость отреагировать на то, что происходит.