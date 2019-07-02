Губернатор Иркутской области заявил, что власти не получали предупреждения МЧС о наводнении

Власти Иркутской области и муниципалитеты не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении, заявил 2 июля губернатор региона Сергей Левченко.

«Службами, которые должны были это делать <информировать о повышении воды>, власти не были проинформированы. И областные, и городские», — цитирует Левченко ТАСС.

Ранее жители Тулуна сообщали, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном потопе. Из-за этого многие не успели собрать необходимые вещи и вовремя покинуть свои дома.

«Смотрела выступление нашего мэра, когда он отчитывался Путину <по чрезвычайной ситуации из-за наводнения>, и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, люди не были оповещены, они вообще не были к этому готовы. Сестра моего мужа говорит, что они спасались на крыше, потому что не ожидали такого», — рассказала Тайге.Инфо местная жительница Алена Баженова.

По словам женщины, чиновники и спасатели были уверены, что местная дамба выдержит, просили горожан успокоиться, поэтому никто не собирал вещи. Однако мощный поток воды снес гидрологическое сооружение и далее — многочисленные частные дома, пишет znak.com.

Жертвы стихии

По последним данным, при наводнении погибли 16 человек, еще 13 человек пропали без вести.

В региональном управлении МЧС сообщают, что за медицинской помощью обратились 1303 человека.

Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок, основной диагноз — переохлаждение.

Скотомогильники

На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Для предотвращения возникновения и распространения инфекции в настоящее время идет закупка бактериофагов, вакцины от дизентерии и от гепатита А.

Специалисты Санэпиднадзора обращаются к населению с просьбой кипятить воду, которая идет в употребление, мыть руки, овощи, фрукты.

Зона подтопления

С 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тыс. жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тыс. человек.

Из затопленных территорий эвакуировали свыше 2,5 тыс. жителей.

В регионе разрушены 13 автомобильных мостов, закрыто движение по федеральной трассе «Сибирь».

Военные в зоне бедствия

Более 1300 военных направили в зону бедствия в Сибири — перебрасываются военнослужащие и техника подразделений инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, мотострелковых подразделений, а также медицинский персонал и подразделения военной полиции.

Цифра

По словам синоптиков, последний раз такой паводок в Приангарье был 180 лет назад.