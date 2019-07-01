Почти 10 тысяч человек остались без жилья: более 1300 военных направили в зону бедствия в Сибири

Минобороны РФ направило более 1,3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники в район ЧС в Иркутской области, сообщает РИА Новости .

«В соответствии с решением президента РФ Минобороны России увеличивает группировку сил и средств для оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему от последствий паводка в Иркутской области. В район ЧС направлены свыше 1300 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В зону бедствия перебрасываются военнослужащие и техника подразделений инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, мотострелковых подразделений, а также медицинский персонал и подразделения военной полиции.

Военнослужащие будут расчищать территорию, следить за биологической обстановкой в районах паводка, оказывать медпомощь населению и эвакуировать пострадавших, пишет bfm.ru.

Военные направлены в зону ЧС в Сибири. mil.ru

Для мониторинга паводковой обстановки и ведения воздушной разведки будут задействованы два расчета беспилотников.

Водозаборы

В результате паводка на реках Иркутской области подтоплены водозаборы, которые обеспечивали водой населённые пункты Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов. Системы водоснабжения отключены. Сложная обстановка с поставкой воды отмечается в пострадавших от паводка населенных пунктах. говорится в сообщении областного главка МЧС.

Водоснабжение будет восстановлено, когда вода в реках пойдет на спад и водозаборы будут очищены.

Без жилья — почти 10 тыс. человек

По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в т.ч. 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков, сообщает областной главк МЧС.

Скотомогильники

На затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Для предотвращения возникновения и распространения инфекции в настоящее время идет закупка бактериофагов, вакцины от дизентерии и от гепатита А.

Специалисты Санэпиднадзора обращаются к населению с просьбой кипятить воду, которая идёт в употребление, мыть руки, овощи, фрукты.

Горячая линия

В круглосуточном режиме на базе ГУ МЧС России по Иркутской области продолжает работать телефон горячей линии 8−3952−399999. Психологи — 12 человек — работают во всех пунктах временного размещения людей, а также на телефоне горячей линии.

Режим ЧС

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1700 жилых домов, где проживают 4200 человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

Подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1300 человек.

По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.

Стихия в другом регионе

Между тем в Канске (Красноярский край) объявили режим чрезвычайной ситуации с подтоплением, сообщил глава города Андрей Береснев на своей странице в Instagram.

«В связи с проливными дождями и таяньем снега в Саянах паводковая ситуация сложная. На территории города действует режим ЧС», — сообщил мэр города.

По данным регионального МЧС, гидрологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться — 1 июля днем ожидаются местами в южных районах и горах Восточного Саяна ливневые дожди, грозы.

Срочное сообщение

Государственная инспекция Алтайского края распространила срочное сообщение для водителей. Из-за наводнения и введенного в Иркутской области режима ЧС закрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на сложную паводковую ситуацию в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области.

Из-за резкого подъема уровня воды закрыт участок с 1477 по 1497 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск). Повреждены 13 автомобильных мостов.

Движение закрыто для всех видов транспорта.

Ограничение введено на неопределенный срок в связи с резким подъемом уровня воды в реке Ия и проведением восстановительных работ при ликвидации последствий паводка.