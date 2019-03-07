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Происшествия

Губернатор Томенко взял на личный контроль ситуацию со взрывом газа в Алтайском крае

Виктор Томенко взял на личный контроль ситуацию в поселке Малиновский, где 7 марта при взрыве газа погибли два человека, а двое пострадали. Об этом губернатор Алтайского края написал на своей странице в Instagram.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Напомним, ЧП произошло в двухэтажном кирпичном частном доме в поселке Малиновский на улице Привокзальной. Во время пожара от взрыва бытового газа погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии в ЦРБ. Сейчас решают вопрос транспортировки пострадавшей 18-летней девушки для оказания медицинской помощи в одну из больниц Барнаула.

«В Завьяловский район направили бригаду Центра медицины катастроф для оценки состояния пострадавшей. Все средства эвакуации подготовлены. Глава района Николай Губерт побывал в ЦРБ и выехал в поселок Малиновский, где на месте работают следователи и специалисты МЧС», сообщил в Instagram Виктор Томенко.

Предположительно причиной трагедии стало воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации или неисправности газовых приборов.

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