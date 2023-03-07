7 марта
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Происшествия

Хакеры атаковали сайт алтайского СМИ

Сайт алтайского издания «Змеиногорский вестник» 3 марта перестал работать из-за DDoS-атаки, сообщает главный редактор Людмила Кейбол на странице «Вконтакте».

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Провайдер восстанавливал доступ к сайту, но на короткое время.

После новой атаки сайт рухнул окончательно. Сейчас ведут технические работы по восстановлению.

Главред сообщила, что ремонт будет дорогостоящим — в сумме около 100 тыс. рублей.

Кейбол отметила, что редакция не закладывала такие расходы в бюджет. В сообщении она оставила реквизиты карты для желающих помочь в восстановлении сайта любой посильной суммой.

Ранее хакеры взломали российские радио-станции и объявили ложную угрозу ракетного удара.

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