22 февраля
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Происшествия

Угроза ракетного удара: воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска

Воздушная тревога включилась на новосибирском радио 22 февраля, сообщает НГС.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Мужчина ехал в Академгородке и слушал радио «Бизнес ФМ», когда началась тревога.

«Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара», — прозвучало в сообщении.

Представитель МЧС сообщил, что воздушная тревога не включалась. Между тем воздушная тревога по радио прозвучала в нескольких городах страны. Среди них — Воронеж, Белгород, Уфа, Новоуральск, Магнитогорск, Нижний Новгород, а также Подмосковье, указывает business-gazeta.ru. В МЧС России сообщили, что произошедшее — хакерская атака.

Ранее власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться.

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