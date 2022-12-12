Всем приготовиться. Власти Барнаула призвали объяснять населению, где прятаться при воздушной тревоге

В первых числах декабря барнаульское ТСЖ «Красноармейский, 53» получило телефонограмму от администрации Центрального района. Мэрия попросила развесить в подъездах памятки: как реагировать на сирены и гудки, куда бежать при воздушной и радиационной тревоге и что такое заглубленные помещения, в которых можно прятаться. Понятно, что ситуация в стране беспокойная — на днях президент заявил , что угроза ядерной войны нарастает. Но от Алтая до зоны спецоперации — тысячи километров. Поэтому altapress.ru сначала принял это за фейк.

Ключ и подвал

Вот и знакомый старший по дому из типичного спального микрорайона воспринял как шутку вопрос, просила ли его управляющая компания разместить в подъездах памятки о воздушной тревоге. И сам отшутился на вопрос, есть ли в доме подвал.

По его словам, из УК ему подобные просьбы не приходили. А по второму вопросу отчитался бодро и весело: «Подвал в его доме есть, и он в лучшем виде — как требуют партия и правительство».

«Вы все шутите?» — с грустью спросила я. — «А если не шутить, можно быстро на Луговой оказаться», — объяснил он.

Но потом сказал уже серьезно: подвал в рабочем состоянии, луж нет, канализация не капает, а ключ от него — в аварийной службе. На возражения, что до аварийки и в обычное-то время можно не дозвониться, успокоил: «Второй ключ у меня, а я всегда на связи».

Вход в заглубленное помещение — коллективные погреба. altapress.ru

Письмо и просьба

Между тем о телефонограмме ничего не знали в другом ТСЖ из Центрального района и еще в одном — из Ленинского. В общем, altapress.ru решил уточнить: не фейковое ли послание поступило в ТСЖ «Красноармейский, 53»? В мэрии объяснили: нет, это не фейк.

Как выяснилось, в администрации городов и районов края пришло письмо от одного из руководителей МЧС по Алтайскому краю Николая Шнайдера, датированное 22 ноября (есть в редакции altapress.ru).

В письме чиновник МЧС ссылается на указ президента от 19 октября № 757 (который, напомним, определил для Алтайского края базовый уровень готовности) и призывает муниципальные власти организовать информирование населения.

То есть сообщать людям о способах зашиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах, средствах индивидуальной защиты, о порядке укрытия в защитных сооружениях и заглубленных сооружениях.

Заглубленные помещения. Скан памятки. Заглубленное помещение. Скан Памятки. Заглубленное помещение. Памятка.

Кстати, Шнайдер рекомендует предоставлять населению информацию о местах расположения защитных сооружений гражданской обороны (то есть бомбоубежищах).

К этому письму и приложены памятки, которые дошли до ТСЖ «Красноармейский, 53».

Подробности и нюансы

Надо сказать, что памятки эти объемные — по словам председателя ТСЖ Константина Емешина, в них около 15 страниц. Трудно представить жильца дома, который будет изучать их, стоя в подъезде многоэтажки у информационного стенда.

Поэтому подробности защиты себя от опасностей лучше изучать нв официальных сайтах администраций — например, хотя бы на сайте мэрии Барнаула.

Здесь же — немного нюансов. Так, в соцсетях часто спрашивают, как узнать, реальная ли это тревога. ТВ смотрят далеко не все.

В памятке есть ответ: если подан звуковой сигнал «Внимание всем!» (звучат сирены, гудки предприятий и пр.), нужно включить ВСЕ имеющиеся средства радио- и телекоммуникаций и прослушать информацию штаба ГО.

Что взять с собой. belokuriha-gorod.ru

Сигнал «Воздушная тревога» — это объявление по радио и ТВ информации о воздушной опасности в течение пяти минут непрерывно открытым текстом: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны! Воздушная тревога».

Кстати, сигнал «Воздушная тревога» — это уже очень серьезно. Он говорит о непосредственной опасности нападения противника. Возможно, вам будет также направлено СМС-сообщение.

Если подан сигнал «воздушная тревога», передайте информацию соседям, возьмите тревожный чемоданчик и бегите в укрытие, где бы вы ни находились. Перед этим, если вы дома, не забудьте перекрыть газ и воду, отключить электричество и плотно закрыть окна и форточки. Куда бежать?

Газ СС0

Помещения и бомбоубежища

Алтайские СМИ, в том числе altapress.ru, не раз интересовались темой бомбоубежищ — сколько их, как их найти. Однако обычно в МЧС объясняли: бомбоубежища — стратегические объекты, информация о них охраняется.

Но в случае необходимости людей направят по нужным адресам. Правда, с времен СССР какая-то часть бомбоубежищ была заброшена, какую-то перепрофилировали. Лучшее в крае бомбоубежище — у теплоэнергетиков. Но они честно объясняли: это только для сотрудников.

Однако есть еще один вид укрытий, который указан в памятках — требования к ним менее строгие, чем к бомбоубежищам, да и найти куда проще: заглубленные помещения. Что это такое?

Ответ дает памятка: помещения, отметка пола которых ниже планировочной отметки земли. Например, обычные подвалы в домах. Но не только.

Требования к загубленному помещению. Скан Памятки.

Гаражи и погреба

Заглубленные помещения должны укрыть нас «от фугасного и осколочного воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения зданий».

И вот список таких помещений, которые приводит памятка.

подвалы и цокольные этажи зданий , включая частный жилой сектор;

включая частный жилой сектор; гаражи , складские и другие помещения , расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях , в том числе в торговых и развлекательных центрах;

складские и другие помещения расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях в том числе в торговых и развлекательных центрах; простейшие укрытия ( щели открытые и перекрытые , приспособленные погреба , подполья и т.п.)

Требования к заглубленному помещению. Скан памятки.

Вход и условия

Надо сказать, что правила жизни в таких укрытиях, наверное, подробнее всего разработаны правительством Санкт-Петербурга. И по крайней мере часть питерских рекомендаций есть в памятках, разосланных в Алтайском крае.

Так, в заглубленных помещениях нельзя курить и употреблять алкоголь, пользоваться открытым огнем, ходить без надобности, шуметь и громко разговаривать.

Второй вопрос — а как в них попасть, когда звучит сигнал тревоги?

Дмитрий Ильиных, депутат Барнаульской гордумы и руководитель управляющей компании «Город», говорит, что подвалы есть во всех многоквартирных домах, в том числе в девятиэтажных. Но все они на замке и сразу туда не попасть.

Вход в подвал в многоэтажке. Altapress.ru

В лучшем случае ключ есть у старшего по дому, а чаще он находится в аварийной службе и в УК. Ильиных даже предположил: если понадобиться срочно укрываться — замок, возможно, придется ломать.

Правда, из разговоров с председателями ТСЖ было ясно: подвалы к длительному пребыванию людей все же никто не готовил. Так что, видимо, крму-то придется потратиться на оборудование подвалов биотуалетами, стульями, инструментами на случай разбора завалов, баками для мусора, лесенками для попадания внутрь и т.п.