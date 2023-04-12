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Происшествия

Хакеры взломали известный сервис по продаже билетов с миллионами личных данных пользователей

Хакеры из известных группировок взломали онлайн-сервис по продаже билетов kassy.ru 11 апреля, сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

Хакер.
Хакер.
СС0

Взломщики «слили» как зарегистрированных пользователей, так и заказы. В файлах суммарно находилось почти 14 млн записей, среди которых ФИО, адреса электронной почты, телефоны, даты рождения и идентификаторы города.

Из-за атаки сайт временно не работал. Сейчас сервис восстановил доступ пользователям к своим страницам.

Кроме того, 12 апреля хакер, ранее «сливавший» данные из интернет-аптеки zrdavcity.ru, магазина бренда Puma и торговых сетей «Дикси» и «Бристоль» на этот раз взломал ювелирный онлайн-магазин.

Предположительно жертвой атаки стал сайт «Золото 585».

Так, в сеть попало почти 10 млн данных, среди которых в том числе есть паспортные — серия, номер, кем и когда выдан. А также признаки, пользовался ли клиент ломбардом, вероятно, от той же сети.

Выяснилось, что на номера телефонов, которые обнародовал злоумышленник, были зарегистрированы бонусные карты.

Ранее сайт алтайского издания «Змеиногорский вестник» 3 марта перестал работать из-за DDoS-атаки.

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