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Происшествия

Хищная птица похитила щенка в Кузбассе

В Кузбассе щенка йоркширского терьера украла хищная птица. Об этом сообщает "Сибдепо".

Щенок йоркширского терьера
Щенок йоркширского терьера
freepik.com

Инцидент произошел 17 июня в городе Ленинск-Кузнецкий. Очевидцы предполагает, что щенка схватил коршун.

Хозяева йоркширского терьера надеются, что собака все еще жива. Они просят неравнодушных помочь им найти питомца.

Владельцы собак декоративных пород отмечают, что это не первый случай нападения хищной птицы. Жителям Ленинска-Кузнецого советуют выгуливать питомца строго на паводке только между высотками.

Некоторые обеспокоены за своих питомцев, так как часто наблюдают подобные ситуации.

Ранее рыбак из Бийска спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки

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