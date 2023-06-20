Хищная птица похитила щенка в Кузбассе

Инцидент произошел 17 июня в городе Ленинск-Кузнецкий. Очевидцы предполагает, что щенка схватил коршун.
Хозяева йоркширского терьера надеются, что собака все еще жива. Они просят неравнодушных помочь им найти питомца.
Владельцы собак декоративных пород отмечают, что это не первый случай нападения хищной птицы. Жителям Ленинска-Кузнецого советуют выгуливать питомца строго на паводке только между высотками.
Некоторые обеспокоены за своих питомцев, так как часто наблюдают подобные ситуации.
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