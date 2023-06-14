Рыбак из Бийска спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки

В Бийске рыбак случайно обнаружил в лесу у берега реки щенка, которого кто-то привязал к дереву. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Собаку обнаружили в районе Соколово.

Неизвестный привязал щенка тонкой веревкой к дереву. Он был весь облеплен комарами и не двигался даже при приближении человека.

Рыбак предполагает, что собака оказалась не нужна бывшим хозяевам, и они решили таким жестоким образом избавиться от нее.

Очевидцы считают, что владельцы щенка надеялись, что животное утонет, когда река выйдет из берегов.

Мужчина забрал малыша к себе и готов пристроить его в добрые руки.

"Может кому нужен воспитанный кобелек? Пока его не пристрою, мне придется с ним в гараже жить", - рассказывает мужчина.

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