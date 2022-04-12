12 апреля
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Происшествия

Хитрые индийцы притворились чиновниками и украли 500-тонный мост

В Индии мошенники притворились чиновниками, рабочими и украли железный 18-метровый мост весом 500 тонн.

Воры притворились чиновниками и украли мост в Индии.
Воры притворились чиновниками и украли мост в Индии.
independent.co.uk

Никто из местных не заподозрил неладное — воры использовали тяжелую технику и уверенно на протяжении трех дней разрезали и вывозили конструкцию, будто у них были на то полномочия, пишет The Hindu.

Мост построили 45 лет назад. Конструкция уже была аварийной, поэтому ее демонтаж поначалу не вызвал вопросов.

Но вскоре жители деревни поняли, что мост украли. Они обратились в местный Департамент водного хозяйства. Там подтвердили, что не проводили никаких работ, пишет knife.media.

Сейчас полицейские активно ищут мост. А жители деревни пользуются альтернативным бетонным мостом через канал.

Ранее в Барнауле новоалтаец украл металлическую опору с моста через Пивоварку.

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