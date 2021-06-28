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Жизнь

В Барнауле новоалтаец украл металлическую опору с моста через Пивоварку

В Алтайском крае мужчина украл опору с моста, вывез в другой город и сдал в пункт приема металла, сообщает региональное МВД.

В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора.
В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора.
Стас Буканович в vk.com/barneos22

С жалобой в полицию пришел житель Барнаула — неизвестные похитили металлическую опору с моста через Пивоварку.

«Материальный ущерб составил 5 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина отметил, что мост для удобства сделали члены гаражного кооператива вместе с жильцами одного из домов. Накануне пропала одна из опор.

Сотрудники угрозыска задержали 25-летнего жителя Новоалтайска. Молодой человек привез опору в родной город, где сдал добычу в пункт приема металла.

За кражу элемента моста новоалтайцу грозит до 2 лет лишения свободы. Кстати, столько же грозит жителю Барнаула, который ранее украл оградку с могилы ребенка.

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