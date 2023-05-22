Мужчина случайно застрелил товарища во время охоты в Алтайском крае

40-летний местный житель отправился на охоту по лицензии с двумя знакомыми, сообщает пресс-служба каменского отдела следкома.
Товарищи разошлись в разные стороны, а 64-летний подозреваемый стал заряжать ружье.
Во время зарядки оружие случайно выстрелило в направлении, куда ушел 40-летний сельчанин.
В итоге мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудную клетку.
Следователи собирают доказательства по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжают.
Ранее автомобили барнаульцев попали под обстрел неизвестных.