Молодая хозяйка новоалтайского притона умерла до вынесения приговора

Известно, что наркозависимые люди собирались у девушки дома и готовили наркотик «крокодил». За предоставление помещения они «платили» обвиняемой приготовленным наркотиком.
Следователи полностью доказали вину девушки и получили от нее признательные показания. Однако расследование уголовного дела пришлось прекратить, потому что обвиняемая умерла.
По данным прокуратуры, преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1 года. Девушка уже имела судимость.