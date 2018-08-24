Молодая хозяйка новоалтайского притона умерла до вынесения приговора

Жительница Новоалтайска содержала притон у себя в однокомнатной квартире и предоставляла помещение для приобретения наркотиков. Следователи собрали необходимые доказательства преступления и получили признание, но дело прекратили из-за смерти обвиняемой, пишет прокуратура Алтайского края.

Известно, что наркозависимые люди собирались у девушки дома и готовили наркотик «крокодил». За предоставление помещения они «платили» обвиняемой приготовленным наркотиком.

Следователи полностью доказали вину девушки и получили от нее признательные показания. Однако расследование уголовного дела пришлось прекратить, потому что обвиняемая умерла.

По данным прокуратуры, преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1 года. Девушка уже имела судимость.