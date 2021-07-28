Эвакуированных из-за взрыва газа жильцов готовы поселить в гостинице «Барнаул»

Администрация Барнаула развернула пункт временного размещения (ПВР) для жильцов дома на ул. Молодежная, 37, где утром 28 июля произошел взрыв газа.

В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки.

Эвакуированных жителей двух подъездов (№ 3 и 4, 17 человек, в том числе один ребенок) готовы разместить в ПРВ на базе гостиницы «Барнаул», сообщили в пресс-центре мэрии.

Пока Алтайский центр строительно-технической экспертизы обследует несущие конструкции дома для принятия решения по дальнейшей эксплуатации здания и восстановлению конструктивных элементов.

Из-за взрыва разрушилась смежная (газобетонная) стена с квартирой № 59 в подъезде № 3, повреждены плиты перекрытия 5 этажа в квартире № 78.

В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки. 22.mchs.gov.ru

Городской департамент ЖКХ готовится к устранению последствий происшествия. Организация закупает материалы, заказан вышка, кран, готовятся подъездные пути для спецтехники.

В ближайшее время власти примут решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Границей зоны ЧС определена территория дома.

Что случилось

Хлопок газовоздушной смеси в квартире пятого этажа случился в 8:55 28 июля. Пожара не было. По предварительной версии, причиной стало неисправное газовое оборудование.

Аварийная служба отключила дом от газа.

На месте работало 7 единиц техники и 38 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, управления по делам ГОЧС Барнаула, а также специалисты газовой службы, скорой помощи, полиции, следователи.

Выезжал и глава города Вячеслав Франк, его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пашковский и глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

В результате ЧП пострадала 70-летняя женщина. С ожогами 35% ее госпитализировали в Алтайский краевой центр термических поражений в тяжелом состоянии.

Также медики обследовали девочку 2013 года рождения из смежной квартиры в соседнем подъезде. Ей госпитализация не потребовалась. Ребенок находится с семьей.

Дом № 37 по ул. Молодежной 1966 года постройки, пятиэтажный, кирпичный, четырехподъездный. В доме 77 квартир и три нежилых помещения, проживает 107 человек.

В Барнауле произошел взрыв газа в квартире пятиэтажки. 22.mchs.gov.ru

Поставщиком сжиженного газа является «Алейскмежрайгаз». Техническое обслуживание газового оборудования, проверка герметичности фасадного трубопровода в доме проводилось в марте 2021 года, техническое обслуживание газового оборудования в квартире № 78 проводилось также в марте 2021.