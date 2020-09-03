Художник и полицейский спасли жительницу Барнаула, нырнувшую в Катунь за упавшим тапочком

В Республике Алтай отдыхающие совместными усилиями спасли нетрезвую женщину, решившую сделать эффектное селфи на берегу Катуни, сообщает региональное МЧС.

На Алтае спасли женщину, упавшую в Катунь.

Инцидент произошел 30 августа в районе турбазы «Спутник». Нетрезвая жительница Барнаула, отдыхавшая с компанией, решила сфотографироваться на живописном скалистом выступе.

«Она обронила в реку тапочек, попыталась его достать и упала в Катунь, ее понесло сильным течением. Подруги женщины стали кричать и звать на помощь. К счастью, водоворотом ее развернуло и понесло к камням, а не на стремнину», — рассказали в МЧС.

В этот момент рядом были сотрудник республиканского МВД Сергей Черников, который первым бросился в пучину, и прибежавший на крики художник-декоратор Алексей Стешак.

«Женщину успели вытащить возле камней, еще немного и ее унесло бы течением. Ребята настоящие герои!» — рассказали очевидцы.

Медицинская помощь женщине, которая даже не умеет плавать, не понадобилась.

Ведомство отмечает, что решается вопрос о награждении полицейского и художника.

Ранее в Алтайском крае полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам, отдыхавшим на озере.