Алтайский полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам

Инцидент произошел недалеко от села Шипуново. Две жительницы Поспелихинского района, мать с дочерью, решили отдохнуть на озере.
Когда они оказались посреди водоема, внезапно усилился ветер — женщины не могли вернуться на берег.
В это время неподалеку от озера Вахитово вместе с семьей отдыхал прапорщик внутренней службы Андрей Михайлов.
«Услышал крики о помощи и увидел посреди водоема двух тонущих людей, которых уносило течением. Мгновенно оценив обстановку, полицейский незамедлительно бросился в воду», — рассказали в ведомстве.
Преодолев расстояние и волны, полицейский доплыл до обессиливших женщин и помог им добраться до берега. Благодаря решительным действиям и самоотверженности Михайлова, женщины были спасены, подчеркнули в МВД.
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