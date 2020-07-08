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Жизнь

Алтайский полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам

В Алтайском крае сотрудник полиции спас двух женщин, отдыхающих на озере, сообщает региональное управление МВД.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Инцидент произошел недалеко от села Шипуново. Две жительницы Поспелихинского района, мать с дочерью, решили отдохнуть на озере.

Когда они оказались посреди водоема, внезапно усилился ветер — женщины не могли вернуться на берег.

В это время неподалеку от озера Вахитово вместе с семьей отдыхал прапорщик внутренней службы Андрей Михайлов.

Алтайский полицейский спас двух женщин.
Алтайский полицейский спас двух женщин.
22.мвд.рф.

«Услышал крики о помощи и увидел посреди водоема двух тонущих людей, которых уносило течением. Мгновенно оценив обстановку, полицейский незамедлительно бросился в воду», — рассказали в ведомстве.

Преодолев расстояние и волны, полицейский доплыл до обессиливших женщин и помог им добраться до берега. Благодаря решительным действиям и самоотверженности Михайлова, женщины были спасены, подчеркнули в МВД.

Ранее суперполицейский из Сибири бегом догнал машину нарушителей и «бросил» ее в сугроб.

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