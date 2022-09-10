Идея не обернулась в прах. Два сибиряка пытались выдать полкилограмма героина за останки собаки

В Красноярске задержали двух молодых людей, перевозивших 500 грамм запрещенных веществ. Их пытались выдать за прах собаки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона .

Подозреваемых задержали ночью 6 сентября, когда они ехали на машине. Полицейские заметили, что у водителя и пассажирки есть признаки наркотического опьянения, а из женской сумки торчит пакет. Девушка пояснила, что в нем — прах ее собаки.

В ходе проверки экспертиза показала, что подозрительный порошок был героином общей массой около 500 гр. Также предварительно установили, что подозреваемые были закладчиками.

«В настоящее время в отношении 21-летней девушки и ее 26-летнего спутника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — пояснили в ведомстве.

Подозреваемых заключили под стражу.