14 апреля
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Происшествия

Игра на детской площадке закончилась поножовщиной в сибирском городе

В Бердске (Новосибирская область) 10-летний мальчик ударил ножом 12-летнего школьника на детской площадке.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел 13 апреля. По данным «Бердск.Онлайн», мальчики играли на детской площадке. Один из них принес с собой нож.

Школьники что-то не поделили, и один ударил другого в живот. Пострадавшего школьника госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее новосибирский подросток напал на учительницу, которая забрала у него вейп.

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