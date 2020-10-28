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28 октября
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Происшествия

Игры подростков с огнем в Барнауле обернулись уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с 14-летним подростком, который загорелся на автобусной остановке.

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

Дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также оценят действия родителей и должностных лиц системы профилактики.

Ранее проверку начала прокуратура Алтайского края.

Что случилось

Вечером 27 октября на остановке «Опытная станция Барнаула» в селе Лебяжье трое подростков опрокинули бутылку с бензином. Горючее попало на одного из юношей, его одежда моментально вспыхнула.

Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела.

В тяжелом состоянии он находится в реанимации.

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