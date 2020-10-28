Игры подростков с огнем в Барнауле обернулись уголовным делом

Дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также оценят действия родителей и должностных лиц системы профилактики.
Ранее проверку начала прокуратура Алтайского края.
Что случилось
Вечером 27 октября на остановке «Опытная станция Барнаула» в селе Лебяжье трое подростков опрокинули бутылку с бензином. Горючее попало на одного из юношей, его одежда моментально вспыхнула.
Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела.
В тяжелом состоянии он находится в реанимации.