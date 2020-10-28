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Происшествия

В Барнауле загорелся мальчик во время игры на автобусной остановке

В Алтайском крае проверяют, каким образом подросток получил ожоги на остановке общественного транспорта, сообщает региональная прокуратура.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Инцидент произошел в Барнауле вечером 27 октября — на остановке общественного транспорта на улице Опытная станция.

«Трое несовершеннолетних находились без сопровождения взрослых. Подростки при себе имели емкость с горючим веществом», — рассказали в прокуратуре.

В результате баловства с огнем на 14-летнем мальчике загорелась одежда, он получил ожоги. Подростка госпитализировали в отделение реанимации.

«Прокурором будет дана принципиальная оценка работе органов системы профилактики в связи с бесконтрольным пребыванием несовершеннолетних в общественном месте», — пообещали в прокуратуре.

Также ведомство проверит предприятие, где, как рассказали дети, они купили воспламеняющуюся жидкость в пластиковой таре.

Ранее в Барнауле двухлетняя девочка упала в открытый колодец, когда радовалась первому снегу, и сломала височную кость.

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