Их нравы: из резиденции Черчиллей украли золотой унитаз за $6 млн

Сантехническое сооружение из 18-каратного золота работы итальянского скульптора Маурицио Каттелана был частью экспозиции Бленхеймского дворца.

Произведение искусства под названием «Америка» было подключено к канализации и функционировало в полном объеме. Кража экспоната привела к подтоплению, рассказал управляющий дворца.

Уже задержан подозреваемый, 66-летний мужчина. Он действовал в составе преступной группы, рассказал инспектор местной полиции Джесс Милн в эфире ITV News.

«Хорошо экипированные злоумышленники ворвались во дворец и украли дорогостоящий туалет, сделанный из золота. Мы думаем, что у них было по крайней мере два автомобиля, на которых они покинули место преступления около пяти утра. Место нахождения предмета искусства в настоящий момент неизвестно. Но мы сейчас проводим тщательное расследование произошедшего», — рассказал инспектор.

Беспечность

Еще до кражи брат нынешнего хозяина дворца Блейн Эдвард Спенсер-Черчилль в интервью Sunday Times, рассуждая о мерах безопасности на выставке Каттелана, заявил что «украсть экспонат будет непросто»: «Во-первых, он подключен, а во-вторых, потенциальный вор не будет знать, кто в последний раз пользовался туалетом или что он ел. Так что нет, я не планирую охранять его».

Лондон. СС0

Для нужды в музее

Ранее золотой унитаз выставлялся в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, пишет bfm.ru. Посетители могли использовать золотой унитаз, пока охрана стояла снаружи. Сотрудники музея старательно убирали каждые 15 минут. На сайте музея говорится, что за год экспонатом воспользовались более 100 тыс. человек.

Критики описали шедевр как острую сатиру на богатство.

О скульпторе

Маурицио Каттелан — известный шутник во всем мире искусства. Это итальянский художник, который сделал карьеру, как раз играя в какие-то очень тонкие смыслы. И его работы посвящены этому.