Музей в Нью-Йорке предложил Трампу забрать золотой унитаз "Америка"

Вместо картины "Пейзаж со снегом" Трамп может забрать из музея унитаз, покрытый 18-каратным золотом, заявила куратор Нэнси Спектор. Автор унитаза под названием "Америка" — современный художник Маурицио Кателлан, пишет The Washington Post.

В течение года унитаз находился в туалете музея, где им воспользовались сотни тысяч посетителей.

Художник задумал "Америку" в 2015 году, когда Трамп, "магнат из позолоченной башни", заявил о планах участвовать в выборах, пишет "Росбалт".