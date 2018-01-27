Музей в Нью-Йорке предложил Трампу забрать золотой унитаз "Америка"

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке отказался на время предоставить президенту США Дональду Трампу картину Ван Гога. Политик хотел украсить ею свою комнату.
Вместо картины "Пейзаж со снегом" Трамп может забрать из музея унитаз, покрытый 18-каратным золотом, заявила куратор Нэнси Спектор. Автор унитаза под названием "Америка" — современный художник Маурицио Кателлан, пишет The Washington Post.
В течение года унитаз находился в туалете музея, где им воспользовались сотни тысяч посетителей.
Художник задумал "Америку" в 2015 году, когда Трамп, "магнат из позолоченной башни", заявил о планах участвовать в выборах, пишет "Росбалт".
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