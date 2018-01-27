Музей в Нью-Йорке предложил Трампу забрать золотой унитаз "Америка"

Сегодня, 13:57.
Жизнь

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке отказался на время предоставить президенту США Дональду Трампу картину Ван Гога. Политик хотел украсить ею свою комнату.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru.

Вместо картины "Пейзаж со снегом" Трамп может забрать из музея унитаз, покрытый 18-каратным золотом, заявила куратор Нэнси Спектор. Автор унитаза под названием "Америка" — современный художник Маурицио Кателлан, пишет The Washington Post.

В течение года унитаз находился в туалете музея, где им воспользовались сотни тысяч посетителей.

Художник задумал "Америку" в 2015 году, когда Трамп, "магнат из позолоченной башни", заявил о планах участвовать в выборах, пишет "Росбалт".

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