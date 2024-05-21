Полиция нагрянула с проверкой в сауну в Малом Каретном переулке.
В заведении обнаружили восемь мужчин, указывает «МК». Они признались, что оказывали интим-услуги клиенткам тут же.
Мужчин доставили в отделение полиции. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что жена экс-прокурора Казани организовала бордель с малолетними наркоманками. В ходе проверки выяснилось, что супруга прокурора держала не «массажный салон», а самый настоящий бордель. Некоторым девушка не было 18, многие работали под наркотическими веществами.
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