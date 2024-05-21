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Происшествия

Их нравы: в центре Белокаменной накрыли бордель с мужчинами-проститутками

В центре Москвы правоохранители накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками, пишет SHOT.

Полиция нагрянула с проверкой в сауну в Малом Каретном переулке.

В заведении обнаружили восемь мужчин, указывает «МК». Они признались, что оказывали интим-услуги клиенткам тут же.

Мужчин доставили в отделение полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жена экс-прокурора Казани организовала бордель с малолетними наркоманками. В ходе проверки выяснилось, что супруга прокурора держала не «массажный салон», а самый настоящий бордель. Некоторым девушка не было 18, многие работали под наркотическими веществами.

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