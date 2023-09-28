Жена экс-прокурора Казани организовала бордель с малолетними наркоманками

Евгения Покровская отличная мама и бизнесвумен. До августа текущего года она держала массажный салон. Однако ей помешала местная наркоторговка.

Наркоторговку задержали с рюкзаком закладок. Она обратилась к мужу Евгении, тогда еще работавшему прокурором. Он крышевал салон супруги, а значит должен был помочь избежать уголовного наказания. И помог.

В благодарность наркоторговка отправила прокурору новенький iPhone 14 Pro. И в этот момент мужчину поймали на взятке. И закрутилось.

В ходе проверки выяснилось, что супруга прокурора держала не "массажный салон", а самый настоящий бордель. Некоторым девушка не было 18, многие работали под наркотическими веществами.

Ранее как развивался наркорынок Алтайского края и что с ним происходит сейчас.