13 февраля
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Происшествия

Иноагента задержали в Алтайском крае

40-летнего жителя Кузбасса Сергея Пискунова* подозревают в развращении несовершеннолетней, сообщает Mash Siberia.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Координатор общественного движения "Голос"* просил девочку, не достигшую 14 лет, прислать ему фото своих половых органов.

Его задержали на границе с Казахстаном.

В отношении преступника проводят проверку.

*признан иноагентом на территории РФ.

*движение признано экстремистским на территории РФ.

Ранее молодой человек из Новосибирска после публикации видео, где он расправился с ни в чем не повинной елкой, обещал разобраться с местной жительницей. Правоохранители изъяли для изучения видеозаписи с камер наблюдения и скриншоты переписки. По месту жительства мужчины проведен обыск, допрошены свидетели.

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