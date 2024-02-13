Иноагента задержали в Алтайском крае

Координатор общественного движения "Голос"* просил девочку, не достигшую 14 лет, прислать ему фото своих половых органов.
Его задержали на границе с Казахстаном.
В отношении преступника проводят проверку.
*признан иноагентом на территории РФ.
*движение признано экстремистским на территории РФ.
Ранее молодой человек из Новосибирска после публикации видео, где он расправился с ни в чем не повинной елкой, обещал разобраться с местной жительницей. Правоохранители изъяли для изучения видеозаписи с камер наблюдения и скриншоты переписки. По месту жительства мужчины проведен обыск, допрошены свидетели.
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