30 января
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Происшествия

В Сибири мужчину задержали за угрозы расправой

Молодой человек из Новосибирска после публикации видео, где он расправился с ни в чем не повинной елкой, обещал разобраться с местной жительницей.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

"Инцидент Барнаул" сообщает, что парень возмутился, когда увидел, что видео опубликовали без его разрешения.

Свое недовольство в агрессивной форме он высказал местной жительнице, которая и распространила видео через источник.

Ранее в отношении агрессора возбудили дело по статье "Хулиганство". В настоящее время он задержан. Правоохранители изъяли для изучения видеозаписи с камер наблюдения и скриншоты переписки. По месту жительства мужчины проведен обыск, допрошены свидетели.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства и подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле.

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