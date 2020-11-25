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Происшествия

Иностранец попытался дать взятку алтайскому полицейскому, но не смог

Алтайский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Республики Армения. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Машина ГИБДД, ДПС.
Машина ГИБДД, ДПС.
УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

По версии следствия, вечером 20 сентября в Бийске сотрудники ДПС остановили автомобиль. Выяснилось, что владелец нарушил требования об обязательном страховании ТС.

Нарушителя пригласили в патрульную машину для составления протокола. Однако мужчина не пожелал нести административную ответственность и попытался откупиться. Он положил деньги на панель между водительским и пассажирским сидением и попросил не документировать нарушение. На что получил отказ.

Обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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