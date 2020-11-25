Иностранец попытался дать взятку алтайскому полицейскому, но не смог

По версии следствия, вечером 20 сентября в Бийске сотрудники ДПС остановили автомобиль. Выяснилось, что владелец нарушил требования об обязательном страховании ТС.
Нарушителя пригласили в патрульную машину для составления протокола. Однако мужчина не пожелал нести административную ответственность и попытался откупиться. Он положил деньги на панель между водительским и пассажирским сидением и попросил не документировать нарушение. На что получил отказ.
Обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.