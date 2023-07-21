Иностранец преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле

Мигрант следовал за 11-летней девочкой на автомобиле вечером 19 июля и совершал в ее отношении иные действия сексуального характера, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Все произошло в Ленинском районе города. Девочка заметила, что мужчина едет на автомобиле рядом с ней и держит руку в районе паха.

Школьница сделала вид, что звонит по телефону и в это время включила камеру, засняв извращенца на видео.

В какой-то момент девочке удалось попасть в подъезд жилого дома, позвонив в домофон к незнакомым людям.

Они впустили школьницу, и та показала видео. Мигрант в это время дожидался ее на лавочке.

Впустивший девочку мужчина вышел на улицу, но злоумышленник к тому времени уже уехал.

Позже следователи установили, что преследователем был 29-летний житель одной из среднеазиатских республик. Он живет в Барнауле с 2014 года.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее появились новые подробности о деле алтайского похитителя, прятавшего в подвале школьницу.