Появились новые подробности о деле алтайского похитителя, прятавшего в подвале школьницу

Напомним, что одно из самых резонансных преступлений в Алтайском крае произошло два года назад, когда в одном из сел Бийского района пропала 12-летняя девочка.

31 июля 2021 года школьница поехала кататься на велосипеде по привычному маршруту. Внезапно на нее напал мужчина. Он толкнул ее, затем связал руки и ноги, а на голову надел мешок.

Лавкин привез девочку домой и посадил на цепь в яме, которую до этого целый месяц копал в бане. Похищение злоумышленник продумал - он видел школьницу ранее, но боялся что-либо делать.

Наличие ямы в бане Лавкин пытался оправдать местом для хранения солений, хотя у него в доме уже был погреб для этого.

Подвал, старый дом. CC0

Убийство не было целью Лавкина, он собирался держать 12-летнюю жертву в сексуальном рабстве.

Постепенно похититель даже пытался расположить школьницу к себе. Много рассказывал о своей жизни, демонстрировал начитанность.

В доме злоумышленник был не один. С ним жила его взрослая дочь, которая знала о пленнице с самого начала. Но не рассказывала полиции, боясь, что отец-садист что-то сделает ей или ребенку.

После первой ночи Лавкин перевел девочку в подпол дома, где ее якобы сложнее было бы найти. Там же похититель совершил с ребенком то, что квалифицируют как "иные действия сексуального характера".

Подвал, окошко. Открытые источники в Интернете (СС0)

Вещи школьницы и ее телефон преступник привез на берег реки, чтобы сымитировать утопление и сбить правоохранителей со следа.

Когда масштаб поисков увеличился, Лавкин испугался и отпустил жертву, а сам сбежал и скрывался почти две недели.

Он попался, когда зашел в продуктовый магазин в Республике Алтай, и его узнали.

Во время расследования выяснилось, что это была не первая жертва мужчины. Ранее он совращал 13-летнюю девочку, которая была под опекой у его матери.

Во время обследования диагноз "педофил" не подтвердили, но установили склонность к сексуальному садизму.

Мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 20 лет.

Ранее алтайский фермер похитил мужчину из-за испорченного имущества.