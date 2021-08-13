Держал девочку в подвале и прятался в лесах. Что известно о побеге и задержании алтайского похитителя

На берегу Бии нашли телефон пропавшей. Появилась версия, что школьница могла утонуть.
Ночью девочка вернулась домой сама и рассказала страшные подробности своего исчезновения. Оказалось, ее держал в подвале 40-летний местный житель. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете.
Как сообщил паблик «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», злоумышленник увидел девочку на берегу реки. Мужчина оглушил ее, положил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой.
Дальше он закрыл подростка в подвале, который, как выяснилось, выкапывал 2 года.
Впоследствии преступник испугался огласки и отпустил похищенную. А сам сбежал в лес. Оказалось, что за девочкой, приехавшей в село на каникулы, он следил с июня по июль.
Похитителя объявили в федеральный розыск. На мужчину составили ориентировку.
Вот приметы, по которым его искали:
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на вид 35−45 лет,
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рост 170−175 см,
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волос темно-русый короткий,
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худощавого телосложения,
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в очках.
Был одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой, синюю обувь, с собой нес рюкзак цвета хаки.
По предположениям местных жителей, бежал злоумышленник из Бийского района в сторону Республики Алтай.
Разыскивали похитителя 2 недели.
Нашли мужчину в селе Онгудай, в 260 км от Бийского района. Им оказался Олег Лавкин 1981 года рождения. Ранее похитителя судили за приобретение, хранение и перевозку наркотиков, сообщал «Инцидент Барнаул».
Опасного преступника в Лавкине узнал бдительный онгудайский житель. Он же обратился в полицию.