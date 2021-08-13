Держал девочку в подвале и прятался в лесах. Что известно о побеге и задержании алтайского похитителя

3 Подробности происшествия

Как сообщил паблик «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», злоумышленник увидел девочку на берегу реки. Мужчина оглушил ее, положил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой.

Дальше он закрыл подростка в подвале, который, как выяснилось, выкапывал 2 года.

Впоследствии преступник испугался огласки и отпустил похищенную. А сам сбежал в лес. Оказалось, что за девочкой, приехавшей в село на каникулы, он следил с июня по июль.