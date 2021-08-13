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Происшествия

Держал девочку в подвале и прятался в лесах. Что известно о побеге и задержании алтайского похитителя

Задержан похититель 12-летней жительницы алтайского села. Рассказываем, как правоохранительные органы поймали преступника и когда девочка вернулась домой.

Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
altai-krai.sledcom.ru
1 Что произошло?

12-летняя жительница села Малоенисейское (Алтайский край) 31 июля уехала из дома на велосипеде и пропала.

Родители девочки забили тревогу. Начались срочные поиски, в которых участвовали полицейские, спасатели и волонтеры. Успехом они не увенчались.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru
2 Как нашлась девочка?

На берегу Бии нашли телефон пропавшей. Появилась версия, что школьница могла утонуть.

Ночью девочка вернулась домой сама и рассказала страшные подробности своего исчезновения. Оказалось, ее держал в подвале 40-летний местный житель. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0
3 Подробности происшествия

Как сообщил паблик «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», злоумышленник увидел девочку на берегу реки. Мужчина оглушил ее, положил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой.

Дальше он закрыл подростка в подвале, который, как выяснилось, выкапывал 2 года.

Впоследствии преступник испугался огласки и отпустил похищенную. А сам сбежал в лес. Оказалось, что за девочкой, приехавшей в село на каникулы, он следил с июня по июль.

Связать. Похищение. Цепь.
Связать. Похищение. Цепь.
СС0
4 Что известно о преступнике?

Похитителя объявили в федеральный розыск. На мужчину составили ориентировку.

Вот приметы, по которым его искали:

  • на вид 35−45 лет,

  • рост 170−175 см,

  • волос темно-русый короткий,

  • худощавого телосложения,

  • в очках.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Был одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой, синюю обувь, с собой нес рюкзак цвета хаки.

По предположениям местных жителей, бежал злоумышленник из Бийского района в сторону Республики Алтай.

5 Как поймали

Разыскивали похитителя 2 недели.

Обвиняемый в похищении ребенка.
Обвиняемый в похищении ребенка.
22.мвд.рф

Нашли мужчину в селе Онгудай, в 260 км от Бийского района. Им оказался Олег Лавкин 1981 года рождения. Ранее похитителя судили за приобретение, хранение и перевозку наркотиков, сообщал «Инцидент Барнаул».

Опасного преступника в Лавкине узнал бдительный онгудайский житель. Он же обратился в полицию.

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