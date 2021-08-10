Обвиняемый в похищении девочки на Алтае все еще скрывается на свободе

Обвиняемый находится в федеральном розыске.
Приметы
- на вид 35−45 лет,
- рост 170−175 см,
- волос темно-русый короткий,
- худощавого телосложения,
- носит очки.
Был одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой, синюю обувь, с собой нес рюкзак цвета хаки.
Напомним, мужчина обвиняется по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
С июня по июль обвиняемый наблюдал за девочкой, которая с семьей на лето из Бийска приехала в село Малоенисейское (Бийский район). Днем 31 июля он увидел девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел мешок.
Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего отвез в подвал.
В это время волонтеры, а также следователи, полицейские, спасатели и простые неравнодушные жители организовали срочные поиски девочки.
Испугавшись резонанса, похититель сам отпустил пленницу. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой в целости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
Следственные органы обращаются с просьбой оказать посильную помощь в установлении местонахождения обвиняемого. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385−2)29−80−02 или 102.