Обвиняемый в похищении девочки на Алтае все еще скрывается на свободе

Обвиняемый в похищении и удерживании в подвале 12-летней девочки из Бийска до сих пор находится на свободе. Следователи просят помощи в розыске и публикуют ориентировку на мужчину.

Обвиняемый находится в федеральном розыске.

Приметы

на вид 35−45 лет,

рост 170−175 см,

волос темно-русый короткий,

худощавого телосложения,

носит очки.

Был одет в зеленый камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и антимоскитной сеткой, синюю обувь, с собой нес рюкзак цвета хаки.

Напомним, мужчина обвиняется по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

С июня по июль обвиняемый наблюдал за девочкой, которая с семьей на лето из Бийска приехала в село Малоенисейское (Бийский район). Днем 31 июля он увидел девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел мешок.

Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего отвез в подвал.

В это время волонтеры, а также следователи, полицейские, спасатели и простые неравнодушные жители организовали срочные поиски девочки.

Испугавшись резонанса, похититель сам отпустил пленницу. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой в целости.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.