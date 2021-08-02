Следком раскрыл страшные подробности исчезновения 12-летней девочки в Алтайском крае

Алтайские следователи возбудили уголовное дело после пропажи 12-летней девочки из Бийска. 2 августа ребенок вернулся домой с жуткой информацией.

Как известно, 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома в селе Малоенисейское, где семья проживает только летом, и не вернулась.

На берегу Бии нашли ее личные вещи и мобильный телефон.

Волонтеры, а также следователи, полицейские, спасатели и простые неравнодушные жители организовали срочные поиски.

Ночью 2 августа девочка сама вернулась домой. Стало известно, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по краю.

Ранее в сети появилась ориентировка на подозреваемого в похищении ребенка. Как пишут в алтайских соцсетях, мужчина передвигается лесами из Бийского района в сторону Республики Алтай.

Также в соцсетях есть информация, что подозреваемый собрался на сбор ореха на Алтай, но, как пишут местные жители, орехи пойдут только осенью.