Следком раскрыл страшные подробности исчезновения 12-летней девочки в Алтайском крае

Как известно, 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома в селе Малоенисейское, где семья проживает только летом, и не вернулась.
На берегу Бии нашли ее личные вещи и мобильный телефон.
Волонтеры, а также следователи, полицейские, спасатели и простые неравнодушные жители организовали срочные поиски.
Ночью 2 августа девочка сама вернулась домой. Стало известно, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по краю.
Ранее в сети появилась ориентировка на подозреваемого в похищении ребенка. Как пишут в алтайских соцсетях, мужчина передвигается лесами из Бийского района в сторону Республики Алтай.
Также в соцсетях есть информация, что подозреваемый собрался на сбор ореха на Алтай, но, как пишут местные жители, орехи пойдут только осенью.