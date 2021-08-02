Соцсети: мужчина оглушил 12-летнюю девочку и спрятал ее в подвале дома на Алтае

Днем 31 июля мужчина увидел 12-летнюю девочку на берегу реки, оглушил ее, положил в прицеп мотоблока и отвез домой, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Одежду и телефон похищенной он оставил на берегу — чтобы все подумали, что ребенок утонул.

Дома закрыл девочку в подвале, который, по некоторым данным, мужчина выкапывал 2 года.

Впоследствии похититель сам отпустил девочку, испугавшись резонанса, после сбежал в лес.

Соседи рассказали, что у него есть психические отклонения.

Что произошло

31 июля девочка уехала на велосипеде из дома в селе Малоенисейское, где семья проживает только летом, и не вернулась.

На берегу Бии нашли ее личные вещи и мобильный телефон.

Волонтеры, а также следователи, полицейские, спасатели и простые неравнодушные жители организовали срочные поиски.

Ночью 2 августа девочка сама вернулась домой. Стало известно, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по краю.

Ранее в сети появилась ориентировка на подозреваемого в похищении ребенка. Как пишут в алтайских соцсетях, мужчина передвигается лесами из Бийского района в сторону Республики Алтай.